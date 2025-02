Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto, FdI: D’Alfonso riconosce bontà delle scelte di Marsilio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ci sorprende ma non più di tanto l’ennesimo intervento dell’on. Luciano D’Alfonso sull’allungamento della pista dell’aeroporto d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa volta il pretesto è la fantomatica data di fine lavori, maggio 2025, che D’Alfonso tenta di attribuire al presidente Marco Marsilio – Ancora una volta, niente di più falso – recita il testo pubblicato online. Trattasi di una informazione appresa dalla stampa, la cui fonte sembrerebbe essere la ditta aggiudicatrice dei lavori”. Così, in una nota congiunta, il deputato pescarese e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa e Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. “Io stesso – prosegue Verrecchia – in un recente comunicato stampa sull’argomento ho dichiarato che l’attesa opera sulla pista verrà conclusa entro il 2025, tempistica confermata successivamente dal presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, professionista così tanto elogiato proprio da D’Alfonso”. “A noi interessa che l’intervento si compia il prima possibile – ribadiscono Testa e Verrecchia – torniamo ad evidenziare come Marsilio non svolga funzioni di capo cantiere e, dunque, non in grado di stabilire nè tanto meno di annunciare una data certa di conclusione dei lavori – aggiunge la nota pubblicata. Il giochino messo in atto dall’emerito esponente Pd, pur ritagliarsi il solito piccolo spazio di notorietà, stride fortemente con il suo precedente modus operandi: i fondi per l’allungamento della pista, seppur previsti dalla precedente Giunta regionale di centrosinistra, rimasero congelati e nessuno diede seguito a nulla di concreto – recita il testo pubblicato online. Dopo la sua fuga a Roma, abbandonando ogni propria responsabilità, oggi D’Alfonso si ripresenta sulla calda tematica con un inopportuno tono inquisitorio e diffondendo ripetutamente informazioni non veritiere – Ci fa piacere, però – commentano i due rappresentanti FdI – che la scelta di Marsilio sulla nuova governance della Saga trovi il suo pieno gradimento, segno evidente della bontà dell’operato dell’attuale presidente della Regione Abruzzo”, concludo Testa e Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

