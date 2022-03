Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto: Marcozzi (M5S) su tratta Pescara-Milano

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il ripristino dei due voli giornalieri dall’Aeroporto d’Abruzzo a Milano Linate e ritorno è un’ottima notizia per tutto il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Siamo estremamente soddisfatte del risultato che Saga ha ottenuto dopo le interlocuzioni avute negli ultimi giorni con Ita, e ci complimentiamo con il presidente Vittorio Catone, che ha saputo difendere questa tratta e darle il valore che merita, a tutela degli interessi dei cittadini e dei pendolari che la utilizzano periodicamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. È la testimonianza che, lavorando di squadra, si possano ottenere ottimi risultati per l’intero Abruzzo – Adesso si potrà continuare a impegnarsi nell’interesse dell’aeroporto, per dargli nuova importanza e renderlo, a tutti gli effetti, la prima cartolina della regione”. Lo affermano il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi e l’onorevole Carmela Grippa, capogruppo per il M5S in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei Deputati, che la scorsa settimana avevano avuto un incontro col Presidente Catone proprio sul tema dei collegamenti Pescara-Milano – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it