Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto, Sospiri: 1 milione di passeggeri traguardo importantissimo, supereremo questi risultati

14 novembre 2025 – 13:12- "Oggi è un giorno molto felice per l'intero Abruzzo perché accertiamo il raggiungimento di un grande traguardo per l'Aeroporto che fa registrare il superamento del milione di passeggeri transitati – precisa la nota online. Si tratta di un obiettivo molto importante perché consolida la possibilità di mantenere questa fondamentale infrastruttura e di rilanciarla in modo sempre crescente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quando è iniziato questo percorso certi numeri erano inimmaginabili ma noi abbiamo sempre creduto nella grandi potenzialità del nostro Aeroporto, della città di Pescara e dell'intero Abruzzo – Siamo convinti che con la nuova programmazione dei voli invernali questo traguardo verrà superato con grande ampiezza – Sono certo che i dati continueranno a crescere costantemente perché proseguiremo a investire sia sui voli in partenza sia su quelli in arrivo con nuove destinazioni pensate per portare nella nostra regione nuovi investimenti e turisti – precisa la nota online. Com'è noto stiamo lavorando per le rotte di continuità; abbiamo ripristinato un volo per Milano e puntiamo ad averne un altro sullo scalo di Linate ma nel prossimo futuro arriveranno altre sorprese". Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che questa mattina era presente all'Aeroporto d'Abruzzo per celebrare il superamento del milione di passeggeri –

