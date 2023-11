Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto, Verrecchia: “D’Alfonso come Re Mida”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Come avevamo già avuto modo di sottolineare, l’onorevole Luciano D’Alfonso continua a sentirsi come Re Mida – viene evidenziato sul sito web. Tutto ciò che ha toccato durante la legislatura da lui presieduta è diventato oro, anche se non luccicava – si legge sul sito web ufficiale. Si appropria di ogni progetto solo per aver approvato delibere di Giunta che poi non hanno avuto seguito a livello burocratico e progettuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se fossimo rimasti fermi alla delibera della giunta D’Alfonso oggi staremmo a raccontare progetti visionari senza concretezza di messa a terra – viene evidenziato sul sito web. Se l’onorevole D’Alfonso fosse stato bravo e capace l’allungamento della pista sarebbe stato realizzato da molto tempo – Invece in tutte le Commissioni competenti ho trovato pratiche ferme, bloccate, impossibilitate a diventare operative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I buoni propositi di D’Alfonso non sono paragonabili neppure alle promesse da marinaio, essendo affogate in un mare di inutili chiacchiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi, davanti ad uno specchio con cipria e un po’ di lacca vuole farsi bello e assumersi meriti che non sono suoi – Parla, racconta ma a noi interessano, come sempre, solo i fatti, quelli realizzati dal governo Marsilio e dalla sua amministrazione”. Lo afferma il capogruppo FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it