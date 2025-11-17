Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aerospazio, Verrecchia: “Nella Marsica un investimento che genera lavoro e sviluppo”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:17 novembre 2025 – 18:22- “Il finanziamento di 28 milioni di euro destinato al potenziamento delle infrastrutture del Centro Spaziale del Fucino non è soltanto un segnale di attenzione del Governo verso l’Abruzzo e la Marsica in particolare, ma rappresenta un investimento concreto che produrrà nuova occupazione e sviluppo – Mentre altrove investire nell’aerospazio viene spesso percepito come una spesa improduttiva, da noi significa creare economia reale, rafforzare le aziende già presenti e attrarne di nuove, con ricadute positive per l’intero territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Distretto Aerospaziale d’Abruzzo nasce come infrastruttura tecnologica strategica, capace di mettere in rete imprese, università e centri di ricerca, generando filiere innovative e opportunità occupazionali di alto profilo – recita il testo pubblicato online. È un passo decisivo per consolidare il ruolo dell’Abruzzo come protagonista nazionale e internazionale in un settore ad altissimo valore aggiunto – recita il testo pubblicato online. Questo investimento dimostra che la nostra regione ha tutte le condizioni per trasformare la sfida dello spazio in una leva di crescita industriale e occupazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un risultato che rafforza la fiducia nelle capacità dell’Abruzzo e nella visione di un futuro in cui tecnologia e lavoro camminano insieme”. Così, Massimo Verrecchia capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

