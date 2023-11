Consiglio Regionale d’Abruzzo. Affido, Falivene: supporto da mons.Cipollone

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Nei giorni scorsi si è svolto a Lanciano, presso la Curia Arcivescovile, il Convegno “Adozione e Affidamento familiare, organizzato dall’Associazione Condividiamo – Ringrazio Sua Eccellenza Mons. Emilio Cipollone- Presidente CEI Abruzzo per il prezioso supporto ed attenzione all’attuazione concreta dell’affido familiare e dell’adozione sul nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Toccante è stato l’intervento sulla spiritualità che ha ripercorso nella storia e nel tempo biblico i passaggi salienti sull’accoglienza, dal codice di Hammurabi a San Giuseppe”. Lo dichiara la garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’opera svolta dal Tavolo per l’affido familiare – evidenzia Falivene – sta apportando significativi impulsi all’attuazione dello stesso, le Autorità Ecclesiastiche ci supportano e stiamo percorrendo insieme questo obiettivo – Il data base da noi costituito è quasi completo, mancano- ma li stiamo acquisendo- solo il numero dei minori dati in affido familiare per gli anni 2019-2023. Da gennaio inizieremo una campagna di sensibilizzazione all’affido familiare che si attuerà la domenica in tutte le piazze dei Comuni abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Molteplici associazioni di volontari hanno aderito a tale iniziativa e ringrazio la Presidente Nazionale dell’Associazione AGE dott.ssa Claudia Di Pasquale per la preziosa collaborazione e supporto a tutte le iniziative del Tavolo”. Il Presidente dell’associazione Condividiamo, dott. Francesco Ferruccio – in collaborazione con l’Aibi Amici dei Bambini – ha evidenziato : “Un incontro dove si è parlato di minori in difficoltà perché abbandonati o temporaneamente in situazioni di disagio, molti destinati a non risolvere la propria condizione di isolamento affettivo e sociale – I numeri sono enormi a livello regionale, nazionale e mondiale – si apprende dalla nota stampa. Problemi non affrontati con la sufficiente decisione dagli organismi competenti e sottovalutati da una società poco attenta al futuro delle prossime generazioni sia dal punto di vista sociale sia ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La famiglia viene vista più come centro di costo che come risorsa quando invece è l’unica soluzione di questa vera e propria “emergenza umanitaria”. Si è voluto, quindi, parlare direttamente alle famiglie perché è ormai chiaro che solo una svolta culturale può modificare questa situazione drammatica – Importante il ruolo delle organizzazioni familiari che operando in rete possono fornire informazioni, supporto e soprattutto fiducia nelle loro capacità di accoglienza”. Il Presidente AiBi Marco Griffini, ha posto in evidenza “i miti che rendono l’adozione e l’accoglienza uno stigma-mito del legame di sangue, dell’entità, ponendo l’accento sul dramma dei tanti care leavers che non vengono adottati e che, dentro una vita istituzionalizzata non sperimentano una relazione familiare, totalmente abbandonati in balia dei mali della vita”. Cristina Riccardi – responsabile Aibi per l’affido- ha approfondito l’affidamento familiare sia dal punto di vista pratico che spirituale evidenziando poi “l’importanza di un lavoro condiviso tra tutti i soggetti coinvolti nelle procedure”. Paola D’Alesio (presidente Forum Associazioni Famigliari dell’Abruzzo) ha condiviso con le famiglie “il grande lavoro che il Forum sta facendo a livello nazionale e regionale per dare alla famiglia il giusto ruolo sociale informando sui lavori in corso e su protocolli che verranno proposti”. “E’ stato un incontro illuminante – ha concludo la garante Falivene – intriso di umanità e solidarietà e siamo certi che riusciremo in Abruzzo ad attuare ed incrementare l’affido familiare, cosi come i dati rilevano un amento significativo nella nostra Regione dell’adozione”. (com/red)

