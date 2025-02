Consiglio Regionale d’Abruzzo. Agenzia delle Dogane, Pietrucci sulla visita del viceministro Leo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, qualche giorno fa è stato in visita a Rocca di Cambio dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria del paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se l’Amministrazione avesse anche solo condiviso la notizia avremmo potuto apprezzare l’iniziativa e approfittare di questa autorevole presenza per interessare il viceministro della questione dell’Agenzia delle Dogane dell’Aquila, tema sul quale ad agosto scorso ho presentato una Risoluzione per scongiurarne il declassamento – La Risoluzione, sottoscritta anche da consiglieri di maggioranza venne approvata all’unanimità dimostrando la volontà di tutte le forze politiche di scongiurare la riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – precisa la nota online. Analogo impegno bipartisan fu assunto dalla Conferenza dei capigruppo in Regione e dal Consiglio comunale dell’Aquila grazie all’Ordine del Giorno di Paolo Romano, impegnando il presidente Marsilio a promuovere – con il Sindaco dell’Aquila, i parlamentari locali e il presidente della Provincia – ogni azione utile verso il Governo per evitare il declassamento dell’Ufficio delle Dogane dell’Aquila mantenendo l’attuale assetto dirigenziale – si apprende dalla nota stampa. Ricordo che con questa riforma L’Aquila, e l’intera regione, saranno i più penalizzati poiché l’Abruzzo, con 4 Province, avrà soltanto un UADM (Ufficio Accise, Dogane e Monopoli) di livello dirigenziale pur essendo una regione più popolosa, più estesa e morfologicamente più diversificata di Umbria, Molise o Basilicata anch’essi con un solo UADM, ma avendo solo 2 Province – Ne sono penalizzati non solo i 45 dipendenti della provincia dell’Aquila – dequalificati nello svolgimento di mansioni e con negative prospettive professionali – ma anche gli operatori economici locali per i quali sarebbe più difficile rapportarsi con l’Agenzia delle Dogane di Pescara, anche per eventuali ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria, il TAR, etc. Ci chiediamo dunque se, in occasione della visita a Rocca di Cambio, i rappresentanti istituzionali presenti Imprudente, Liris e Biondi abbianoportato a casa qualcosa – come si erano impegnati a fare – interessando il viceministro Leo della questione e impegnandolo a verificare la situazione per salvaguardare la sede aquilana dell’Agenzia delle Dogane – Sarebbe un peccato, invece, se la visita dell’on. Leo fosse stata solo un’occasione per una passerella dei vertici di Fratelli d’Italia – viene evidenziato sul sito web. In questo caso non solo si sarebbe persa una occasione preziosa, ma si confermerebbe l’inutilità di una classe dirigente incapace di tutelare gli interessi del territorio”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci – (com/red)

