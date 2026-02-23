Consiglio Regionale d’Abruzzo. Agenzia Protezione Civile, Abruzzo Insieme: certificata carenza di personale di oltre il 40%

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 febbraio 2026 – 09:04– “La lista civica Abruzzo Insieme denuncia con senso di responsabilità istituzionale, ma con altrettanta fermezza, la grave contraddizione che attraversa oggi l’Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo” scrivono in una nota il capogruppo Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna – viene evidenziato sul sito web. “Non parliamo di percezioni o di polemiche politiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parliamo di atti ufficiali – Nel PIAO 2026 – spiegano – è certificata una carenza di oltre il 40% del personale: 21 unità mancanti, assenza di dirigenti fondamentali e, in particolare, del responsabile del Servizio Emergenze – Tradotto in termini concreti: la struttura chiamata a gestire le calamità non dispone oggi di una catena di comando pienamente definita – si legge sul sito web ufficiale. Questo è un fatto amministrativo – A ciò si aggiunge: un piano assunzionale privo di adeguata copertura finanziaria; turnazioni in sofferenza nelle strutture operative; sedi territoriali strategiche, come quella di Notaresco, progressivamente indebolite e la decisione di negare gli straordinari anche al personale impegnato in progetti europei finanziati con fondi dedicati – precisa il comunicato. Si chiede massima disponibilità, ma si comprimono riconoscimenti e strumenti – precisa la nota online. Si lamenta la carenza di organico, ma non si mettono le risorse per colmarla – si apprende dal portale web ufficiale. È una contraddizione evidente – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo quadro viene annunciata un’esercitazione nazionale di due giorni che vedrà l’Abruzzo capofila, coinvolgendo sette regioni, dall’Emilia-Romagna alla Campania – viene evidenziato sul sito web. Un appuntamento importante, che dovrebbe rappresentare il massimo livello di solidità organizzativa”. “E allora le domande sono politicamente inevitabili: come può l’Abruzzo guidare un’esercitazione interregionale quando la stessa Agenzia certifica una carenza strutturale superiore al 40%? Come si può coordinare un sistema complesso senza aver nominato il responsabile del Servizio Emergenze e i dirigenti necessari? Come si può assumere un ruolo di leadership nazionale quando la gestione ordinaria è già resa difficile da carenze di organico e copertura finanziaria?” si chiedono i consiglieri – “Non è contrarietà alle esercitazioni – precisa la nota online. Al contrario: siamo convintamente favorevoli – aggiunge la nota pubblicata. Ma le esercitazioni servono a testare un sistema solido, non a compensare fragilità strutturali – A questo si aggiunge un ulteriore tema di trasparenza che non può restare sospeso – riporta testualmente l’articolo online. Che fine ha fatto l’ospedale da campo annunciato come asset strategico della Protezione Civile regionale? È stato acquistato o noleggiato? Con quali risorse è stato finanziato? Dove è attualmente collocato? È pienamente operativo e immediatamente impiegabile in caso di emergenza?” aggiungono – recita il testo pubblicato online. “Se si sostiene che non vi sono risorse per coprire il piano assunzionale o per riconoscere gli straordinari al personale impegnato in missioni europee, è doveroso spiegare in modo puntuale come vengono utilizzate le risorse disponibili e quali siano le priorità di spesa – viene evidenziato sul sito web. La Protezione Civile – proseguono – non può diventare una vetrina istituzionale mentre rimangono irrisolte criticità organizzative e finanziarie certificate dagli atti ufficiali – La credibilità si costruisce con programmazione, investimenti e rispetto del personale, non con annunci – precisa il comunicato. L’Abruzzo è una regione esposta a rischio sismico, idrogeologico e incendi boschivi – La sicurezza dei cittadini impone scelte coerenti e responsabilità politica”. “Per questo Abruzzo Insieme chiede con chiarezza: copertura finanziaria immediata del piano assunzionale; nomina urgente dei dirigenti mancanti e del responsabile del Servizio Emergenze; ripristino pieno della catena di comando; revisione della decisione sugli straordinari nei progetti UE; rafforzamento concreto delle sedi territoriali; trasparenza totale su dotazioni operative e utilizzo delle risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prima si mette in sicurezza la struttura – si legge sul sito web ufficiale. Poi si assumono ruoli di guida nazionale – La sicurezza degli abruzzesi non può essere subordinata a logiche di immagine – si apprende dalla nota stampa. Abruzzo Insieme continuerà a svolgere il proprio ruolo con rigore e determinazione, perché su questi temi non è in gioco lo scontro politico, ma l’affidabilità delle istituzioni e la tutela del territorio” concludono – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it