Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aggressioni a sanitari, forze dell’ordine, Pc e scuola, progetto di legge di D’Addazio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La Regione Abruzzo deve costituirsi parte civile nei procedimenti contro le aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del personale scolastico e dei volontari della Protezione Civile”. A dichiararlo è Leonardo D’Addazio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che sull’argomento ha depositato una proposta di legge ad hoc. “L’escalation di episodi di violenza che vede vittime queste categorie professionali, fondamentali per la nostra società, non può lasciarci indifferenti – argomenta D’Addazio – parliamo di lavoratori che, spesso in condizioni difficili, garantiscono sicurezza, salute e assistenza alle comunità. La Regione Abruzzo ha il dovere di schierarsi apertamente al loro fianco, dando un segnale chiaro di sostegno concreto a chi opera per il bene comune e di riprovazione verso i responsabili dei vili gesti – L’iniziativa legislativa – prosegue il consigliere FdI – non è solo simbolica ma un impegno tangibile per una società più giusta e sicura – viene evidenziato sul sito web. Auspico una rapida approvazione, invitando il Consiglio regionale e tutti gli attori istituzionali interessati a sostenerla con unità di intenti – La Regione deve essere un esempio di fermezza e solidarietà”, conclude D’Addazio – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

