Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aggressioni carcere. Mannetti, Scoccia e D’Incecco: “Il caso in Commissione Salute”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Inserire all’ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile della Quinta Commissione l’audizione degli assessori e direttori competenti in materia di Sanità, Trasporti e Formazione Professionale per affrontare le varie e gravissime problematiche che si registrano nelle carceri abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Oltre alle aggressioni continue, vengono segnalate carenze a livello sanitario, logistico e di formazione”. A chiederlo al presidente Paolo Gatti i consiglieri regionali Carla Mannetti (Lega), Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Vincenzo D’Incecco (Lega). “La situazione nei nostri istituti – sottolineano – sta diventando ogni giorno più difficile – si apprende dalla nota stampa. L’ultimo episodio ieri nel carcere di Pescara, dove un ragazzo di 29 anni ha tentato di suicidarsi mentre mangiava – si legge sul sito web ufficiale. Nella stessa casa circondariale, un mese fa, un detenuto si è tolto la vita ed è scoppiata una violenta rivolta – si apprende dal portale web ufficiale. A Vasto, sempre nelle settimane scorse, tre agenti della penitenziaria sono stati aggrediti – Molto complicata la situazione nella casa circondariale di Teramo, già oggetto di approfondimento e discussione da parte della Commissione Vigilanza – viene evidenziato sul sito web. E non è finita qui – precisa il comunicato. Da tutte le parti interessate – fanno presente – vengono mossi rilievi relativi ai temi della Sanità, dei Trasporti e Formazione professionale di competenza regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A preoccupare in particolare le segnalazioni riguardanti gravissime carenze della medicina penitenziaria, mancanza di collegamenti con gli Istituti Penitenziari e di progettualità formativa per i detenuti e la casa lavoro di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Alla luce di tutto questo e per capire quindi come poter intervenire abbiamo richiesto al presidente della Quinta Commissione Gatti le audizioni di assessori e direttori competenti – precisa il comunicato. Sulle nostre carceri servono risposte immediate”, concludono – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

