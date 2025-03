Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aggressioni sanità, D’Addazio: “Ok in Commissione. Regione parte civile nei processi”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La proposta di legge del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, che impegna la Regione Abruzzo a costituirsi parte civile nei procedimenti contro le aggressioni ai danni di operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, del soccorso sanitario, del trasporto pubblico locale, del personale della scuola, delle Forze dell’Ordine e Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile, ha ottenuto oggi il via libera unanime dalla competente commissione consiliare – Un emendamento, a firma dello stesso D’Addazio e del consigliere Antonio Blasioli, è stato aggiunto al testo originario: si prevede che le somme liquidate a titolo di risarcimento, a seguito della costituzione di parte civile, siano destinate a iniziative di prevenzione e al miglioramento del livello di sicurezza per i lavoratori, dipendenti o volontari che siano – riporta testualmente l’articolo online. “L’approvazione unanime di questa proposta di legge – dichiara D’Addazio – rappresenta un messaggio forte e chiaro: la Regione Abruzzo non intende rimanere a guardare di fronte alle crescenti aggressioni che colpiscono coloro che, con impegno e dedizione, operano per il bene della comunità. La norma sancisce il nostro fermo sostegno a queste categorie professionali fondamentali, nonché la volontà di promuovere una società più giusta e sicura attraverso azioni tangibili – precisa il comunicato. Il fatto che le somme liquidate a titolo di risarcimento vengano destinate alla prevenzione e al rafforzamento della sicurezza dei lavoratori dimostra – evidenzia – che questa legge è radicata nella concretezza e non nell’astrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie alla collaborazione trasversale, questo progetto di legge si pone come un esempio di buona politica, costruita sulla condivisione e sull’unità di intenti – Sono grato ai colleghi per il sostegno dimostrato e confido in una rapida approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale – È con questo spirito di solidarietà e determinazione che possiamo costruire una Regione capace di proteggere e valorizzare chi opera al servizio della collettività”, conclude D’Addazio – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it