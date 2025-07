Consiglio Regionale d’Abruzzo. Agricoltura, in Commissione le Associazioni di categoria invocano una piattaforma informatica regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Nel corso della seduta odierna della Commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive, presieduta da Nicola Campitelli, è intervenuto il presidente della Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiani (FNATI) Fabio Cerretano in merito alle recenti evoluzioni legislative a livello nazionale relative al comparto tartuficolo (Disegno di legge n. 1412).Un altro tema all’ordine del giorno ha riguardato le criticità relative all’assegnazione del gasolio agricolo in Abruzzo sulle quali c’è stato un confronto tra le associazioni di categoria e l’assessore regionale Imprudente; sono intervenuti Bruno Sfratoni (Cia), Filippo Rubei, Fabio Occhiocupo (Copagri) e Marino Pilati (Coldiretti). Le associazioni invocano un adeguamento tecnologico e lo snellimento delle pratiche attraverso una piattaforma informatica unica che permetta l’accesso a tutti i servizi per l’agricoltura – E’ stato poi esaminato il progetto di legge, di iniziativa consiliare (Campitelli) “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”. Nell’occasione è intervenuto Edoardo Diligenti di Coldiretti che esprime piena soddisfazione per la riattivazione dell’iter legislativo e la condivisione del testo – aggiunge testualmente l’articolo online. Rinviato il punto all’ordine del giorno riguardante il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 – Testo unico in materia di commercio”Respinte due risoluzioni, a firma del consigliere Antonio Di Marco “Ristoro attività per chiusura S.P. 64 nel Comune di Roccamorice Colle Botte – Roccamorice – Fonte Tettone causa frana al km 3+150 lato dx” e “Impraticabilità strade causa neve nel Comune di Lettomanoppello in località Passolanciano-Maielletta”.Approvata la risoluzione, a firma del consigliere Erika Alessandrini, “Stato di attuazione della Legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”. Sarà discussa, invece, in Consiglio regionale la risoluzione (Alessandrini) “Tutela e valorizzazione della filiera della canapa industriale abruzzese a seguito dell’introduzione dell’articolo 18 del Decreto Sicurezza”. Respinta la mozione, a firma dei consiglieri Taglieri e Alessandrini, “Interventi a sostegno del settore “automotive”. Approvata all’unanimità la mozione, a firma del consigliere Francesco Taglieri, “Ripristino del funzionamento del Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS)”. Al termine die lavori, il consigliere Carla Mannetti ha depositato una risoluzione a difesa dell’Agricoltura italiana che sarà discussa in occasione del prossimo Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

