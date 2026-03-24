Consiglio Regionale d’Abruzzo. Agricoltura sociale-approvata riforma regionale, Campitelli: Norma attesa da oltre 14 anni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 marzo 2026 – 17:55- “Il Consiglio regionale ha dato il via libera – con i voti della maggioranza, l’astensione delle opposizioni e il voto contrario del Movimento 5 Stelle – al progetto di legge sull’agricoltura sociale, proposto dal consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, presidente della commissione Agricoltura, aggiornando una normativa ormai datata e allineandola al quadro nazionale”, questo quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa regionale di Fratelli d’Italia, che prosegue: “Al centro della riforma c’è il riconoscimento del ruolo sempre più importante delle aziende agricole, non solo sul piano produttivo ma anche sociale e formativo, soprattutto per i più giovani”. “È una riforma attesa da oltre 14 anni e che finalmente dà il giusto riconoscimento a tante realtà che già oggi svolgono un lavoro prezioso – dichiara Campitelli – aggiunge la nota pubblicata. Le aziende agricole diventano ancor più un punto di riferimento per l’inclusione, la formazione e lo sviluppo del territorio – riporta testualmente l’articolo online. È un passo in avanti concreto per il futuro delle nostre comunità. La legge – spiega il Consigliere – rende più semplici e chiare le regole per operare nel settore e introduce strumenti concreti per sostenerlo, come l’elenco regionale delle fattorie sociali e un osservatorio dedicato a promuovere esperienze e buone pratiche – In merito ad alcune osservazioni sull’emendamento relativo al turismo motoristico – sottolinea Campitelli – tengo a precisare quanto segue – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anzitutto l’iniziativa nasce per migliorare una proposta di legge che presentava molte parti incomplete – Nella precedente seduta di Consiglio regionale avevo ritirato l’emendamento per favorire il confronto con le opposizioni che, ahimè, non c’è stato – Dunque, in assenza di osservazioni o proposte alternative, si è scelto di riproporlo, rendendo la norma più efficace e coerente”, conclude Campitelli – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it