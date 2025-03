Consiglio Regionale d’Abruzzo. Agricoltura, Verrecchia: “Progetto ‘Arrosticini Dop’ tappa fondamentale per riconoscimento”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Plaudo al progetto ‘Arrosticini d’Abruzzo Dop’, condotto dal Gruppo Operativo “Pastori Custodi” e organizzato dall’Ara (associazione regionale allevatori), i cui risultati, raggiunti grazie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 finanziato dalla Regione, sono stati illustrati questa mattina nella sede dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo – L’odierno seminario ha messo in evidenzia il grande potenziale che ruota intorno all’allevamento e alla produzione dell’arrosticino made in Abruzzo, in termini qualitativi e quantitativi, e al suo grande valore aggiunto dato dalle certificazioni Igp e Dop. Ricordo la grande attenzione che l’amministrazione regionale, targata Marco Marsilio, sta dedicando alla tematica per il raggiungimento del doppio riconoscimento Dop e Igp per questa nostra eccellenza, attraverso un percorso rimesso in moto grazie alla risoluzione consiliare che mi onoro di aver proposto come primo firmatario – aggiunge testualmente l’articolo online. Parliamo, infatti, di un prodotto tipico che è a tutti gli effetti uno dei principali simboli distintivi della cultura alimentare ed agro pastorale della nostra regione, e la duplice certificazione rappresenta da un lato un’opportunità di valorizzazione e di impulso per tutta la filiera di produzione e, dall’altro, di massima tutela dell’arrosticino abruzzese, considerando come oggi sul mercato siano presenti imitazioni prodotte con carni provenienti da fuori Italia – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo di questo governo regionale è chiaro, come previsto dalla risoluzione: incrementare le risorse da destinare al settore dell’ovinicoltura per incentivare gli allevatori abruzzesi al mantenimento e allo sviluppo di questa nostra storica attività”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

