Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alessandrini e Taglieri: Legge elettorale e nuove poltrone, Marsilio resta solo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:13 maggio 2026 – 08:51- “Due volte senza numero legale sul provvedimento simbolo di Marsilio, con la maggioranza incapace di tenere l’Aula durante la discussione sulla proroga della Commissione Statuto per la nuova legge elettorale e sull’aumento degli assessori regionali – precisa la nota online. Troppo per parlare di semplice incidente”. Lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri e Erika Alessandrini, al margine della seduta del Consiglio regionale di oggi, rimandata per mancanza del numero legale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Noi del Movimento 5 Stelle lo diciamo da sempre”, aggiungono i consiglieri regionali, “modificare la legge elettorale e aumentare le poltrone in Giunta non serve agli abruzzesi, serve soltanto a Marsilio e alla sua maggioranza, ma oggi viene il dubbio che anche dentro il centrodestra qualcuno abbia finalmente compreso quanto questa operazione sia politicamente indifendibile davanti ai cittadini – precisa il comunicato. Forse è per questo che, nel momento decisivo, più di qualcuno ha preferito sfilarsi – Perché chi vive il territorio e dovrà presentarsi agli elettori sa bene che certe scelte rischiano di avere un costo molto alto – Diversamente da chi una poltrona sicura a Roma ce l’ha già. Le assenze registrate oggi raccontano comunque una verità politica evidente: la maggioranza non appare più compatta neppure sui provvedimenti voluti soprattutto dal presidente Marsilio – E il rinvio della seduta deciso dal presidente Sospiri certifica un clima di tensione che ormai fatica a restare dietro le quinte”. “Mentre l’Abruzzo affronta problemi enormi, dalla sanità ai trasporti, il centrodestra continua a consumarsi in un confronto interno sempre più confuso e opaco – riporta testualmente l’articolo online. E l’impressione è che qualcuno, nella stessa maggioranza, inizi a temere di pagare il conto politico di questi errori”, concludono Taglieri e Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it