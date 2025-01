Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alessandrini (M5S) su trasporti Pescara: “Spreco senza fine. Serve Commissione Vigilanza”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Dopo anni di promesse irrealizzabili, sprechi milionari e decisioni dannose – commenta Alessandrini – il cambio di rotta annunciato dall’amministrazione Masci e dai vertici della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) non può che essere letto come l’ammissione di un completo fallimento e la dimostrazione dell’incompetenza del centrodestra nella gestione delle infrastrutture pubbliche – Dopo 30 anni e oltre 31 milioni di euro dilapidati, la Strada Parco è ancora oggi ostaggio dell’accanimento di un’intera classe politica che non è in grado di ammettere il tramonto di un’infrastruttura inutile e irrealizzabile – Solo nel 2024 – prosegue la consigliera regionale – i lavori di elettrificazione della linea filoviaria per un tracciato mai entrato in funzione hanno causato l’ennesima spesa a vuoto e un ulteriore disservizio per i cittadini – precisa la nota online. Il mercato rionale, presente sulla Strada Parco da oltre trent’anni, è stato brutalmente sfrattato e spezzettato in giro per la città, provocando proteste da parte degli operatori ambulanti e un significativo danno economico alle attività coinvolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per non dimenticare la follia di Via Marconi, che è stata martoriata anche nell’ottica del Progetto Filò e che, invece, ha finito con l’essere l’ennesimo buco nero di fondi pubblici, restando comunque una ferita aperta per la nostra città”. “A fare rabbia è anche la totale mancanza di trasparenza e confronto con i cittadini denunciato dai consiglieri pentastellati: “La decisione di sfrattare il mercato rionale, ad esempio, per insistere su un progetto fallimentare come la filovia è stata presa senza alcuna considerazione delle conseguenze, con una scelta così impattante imposta senza un vero dialogo con la comunità. Così come l’imbarazzante ordinanza comunale che, dalla scorsa estate, ha reso ufficialmente vietata la strada parco al transito di pedoni e ciclisti, ma che alle prime difficoltà dell’amministrazione viene sospesa per trasformare temporaneamente il tracciato in un bacino di parcheggi – aggiunge la nota pubblicata. Insomma, la Strada Parco che doveva essere un esempio virtuoso di sostenibilità e qualità della vita urbana, è diventata il simbolo dell’incapacità amministrativa del centrodestra, che ha trasformato una risorsa preziosa in un incubo fatto di sprechi e disagi di cui pensa di disporre a suo piacimento”. Alessandrini e i rappresentanti 5 Stelle del Comune concludono anticipando anche azioni mirate all’accertamento delle responsabilità sull’intera vicenda, “per fare chiarezza su questa gestione disastrosa che richiede una commissione di vigilanza, sia in Regione che al Comune di Pescara, per indagare sulle responsabilità tecniche e finanziarie della politica e di TUA. È fondamentale capire come siano stati utilizzati i fondi pubblici e chi debba rispondere di questo spreco che non sembra avere fine”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it