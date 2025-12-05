Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alessandrini su progetto Parco Nord: “Difendiamo Pescara dal disastro annunciato”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:05 dicembre 2025 – 11:53– “Il tempo è galantuomo, e oggi a parlare sono i numeri. I ricorsi contro il progetto di Parco Nord, profetizzati dal Movimento 5 Stelle, sono puntualmente arrivati, e l’arbitrato per individuare la giusta indennità di esproprio dei terreni privati coinvolti certifica un fallimento amministrativo che ha pochi precedenti nella storia recente della città. Ed è un fallimento interamente firmato dal sindaco Masci e dalla sua maggioranza – Arriva finalmente la resa dei conti: 8 milioni di euro per gli espropri al posto dei 700 mila euro previsti – Una voragine economica figlia dell’incoscienza di chi governa Pescara» dichiara la consigliera regionale Erika Alessandrini, all’interno di una nota sottoscritta anche dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Sola – “Mentre il sindaco si riempiva la bocca con un progetto irrealizzabile, il Movimento 5 Stelle era l’unica forza politica a denunciare in Consiglio Comunale l’inganno ai danni della città: da soli abbiamo votato contro quella delibera, segnalando con chiarezza il rischio di un contenzioso multimilionario che oggi si è materializzato in tutta la sua gravità. Lo dicemmo in Aula – ricordano Alessandrini – la valutazione dei terreni a 16 euro al metro quadro era una presa in giro, una cifra fuori da ogni logica tecnica e di mercato – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi l’arbitrato parla chiaro: il valore reale è di 150 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Quasi dieci volte tanto – E, oltre al danno la beffa: il Comune, per difendersi nella procedura arbitrale, ha sostenuto in istruttoria che la valutazione corretta fosse di 35 euro al metro quadro, smentendo quindi se stesso e la propria delibera – si apprende dal portale web ufficiale. «Una goffa ammissione di colpa – sottolineano i pentastellati – considerando altri casi in cui il Comune – quando si è trattato di vendere aree comunali simili – ha utilizzato stime interne ben più vicine al valore reale dei terreni – precisa la nota online. Scegliere di utilizzare una valutazione così bassa è stata una leggerezza imperdonabile, che oggi ricade interamente sulle casse pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il quadro è desolante: il cantiere non è mai partito, la ditta aggiudicatrice è stata sollevata dall’incarico, non esiste copertura finanziaria credibile – si apprende dalla nota stampa. L’unica cosa che l’amministrazione ha saputo produrre sono rendering da campagna elettorale, utili ad alimentare una narrazione farlocca”. Il Movimento 5 Stelle sulla posizioni di Masci ribadisce: “Ossessionato dagli annunci egocentrici, non ha fatto altro che inseguire titoli di giornale e primati inventati, mentre le casse pubbliche venivano esposte a un danno enorme e prevedibilissimo – Chi si spaccia per grande progettista si è rivelato invece il sindaco degli errori, dell’improvvisazione e delle bugie – si apprende dalla nota stampa. Ora abbia il coraggio di guardare in faccia i cittadini – conclude Erika Alessandrini – e si assuma la responsabilità di un errore gigantesco che – soprattutto – si poteva evitare – Dica chiaramente se il progetto è da considerarsi archiviato o come intende trovare 8 milioni di euro per gli espropri – precisa la nota online. Perché, allo stato attuale, siamo passati da Parco Nord a Parco… No». (com/red)

