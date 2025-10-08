- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 8, 2025
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alesse, D’Amico: l’Abruzzo perde una figura di grande autorevolezza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi l’Abruzzo perde una figura di grande autorevolezza e prestigio, molto stimata nel mondo accademico – riporta testualmente l’articolo online. Edoardo Alesse ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla formazione e alla crescita dell’istituzione universitaria – Il suo esempio, la sua visione e la sua dedizione resteranno un riferimento per generazioni di studenti e colleghi; il suo impegno lascia un segno indelebile nella comunità universitaria e non solo – riporta testualmente l’articolo online. Alla famiglia e ai suoi cari porgo le più sincere condoglianze” così il Consigliere regionale Luciano D’Amico – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

