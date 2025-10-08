Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alesse, D’Amico: l’Abruzzo perde una figura di grande autorevolezza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi l’Abruzzo perde una figura di grande autorevolezza e prestigio, molto stimata nel mondo accademico – riporta testualmente l’articolo online. Edoardo Alesse ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla formazione e alla crescita dell’istituzione universitaria – Il suo esempio, la sua visione e la sua dedizione resteranno un riferimento per generazioni di studenti e colleghi; il suo impegno lascia un segno indelebile nella comunità universitaria e non solo – riporta testualmente l’articolo online. Alla famiglia e ai suoi cari porgo le più sincere condoglianze” così il Consigliere regionale Luciano D’Amico – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

