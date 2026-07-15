Consiglio Regionale d’Abruzzo. Allagamenti Vasto Marina in Commissione Vigilanza: Prospero sollecita interventi strutturali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:15 luglio 2026 – 12:29– “Acqua, fango e detriti che dalle strade di Vasto Marina raggiungono la Statale 16, con conseguenti disagi per i residenti e rischi per la circolazione – Una criticità nota da tempo e più volte segnalata, ma che non ha ancora trovato una soluzione strutturale”, riferisce in una nota il consigliere Francesco Prospero (FdI), annunciando “il tema che domani, giovedì 16 luglio, sarà esaminato dalla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale, chiamata ad approfondire le cause degli allagamenti e i problemi di sicurezza che interessano via Spalato, le aree vicine e il tratto della SS 16 di Vasto Marina”. “Su mia richiesta – spiega – il presidente della Commissione di Vigilanza, Sandro Mariani, ha disposto l’inserimento di uno specifico punto all’ordine del giorno, convocando in audizione l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto De Annuntiis, il responsabile della Struttura territoriale Anas Abruzzo Paolo Testaguzza e il sindaco di Vasto Francesco Menna”. Nel corso della seduta, “Prospero illustrerà le ragioni che lo scorso 31 marzo lo hanno portato a chiedere la convocazione in audizione dei rappresentanti del Comune di Vasto e di Anas. Nel documento trasmesso al presidente Mariani venivano segnalati i ripetuti fenomeni di allagamento e il riversamento sulla statale delle acque provenienti dalla viabilità comunale, con conseguenze sulla sicurezza di una delle principali arterie del territorio”. “Non siamo di fronte a un episodio occasionale, ma a un problema che si ripresenta e continua a produrre rischi e disagi – precisa la nota online. Nella documentazione trasmessa – prosegue il consigliere – si segnala un flusso di acqua, fango e detriti che attraversa le aree urbane, passando davanti a scuole e abitazioni e finendo sulla Statale 16. Occorre comprendere da dove abbia origine il fenomeno, quali infrastrutture risultino insufficienti e per quale ragione, nonostante le interlocuzioni avvenute negli anni, non siano state ancora realizzate opere risolutive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per affrontare definitivamente questa criticità servono interventi strutturali – precisa la nota online. La richiesta evidenziava, infatti, come la vicenda non avesse una rilevanza esclusivamente comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le condizioni della SS 16 incidono sulla mobilità locale e sulla sicurezza di un collegamento di interesse regionale e nazionale, quotidianamente percorso da residenti, trasportatori, lavoratori e turisti”. “L’audizione – aggiunge Prospero – servirà innanzitutto a ricostruire le cause degli eventi che si sono verificati e a definire con precisione le competenze dei diversi soggetti coinvolti – Consentirà inoltre di verificare lo stato degli interventi già eseguiti, le attività di manutenzione effettuate, le opere eventualmente programmate e le ulteriori misure necessarie per impedire il ripetersi degli allagamenti – Nel documento viene inoltre richiesto di verificare le criticità ed eventuali responsabilità nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture, individuando sia gli interventi immediatamente realizzabili sia le opere strutturali necessarie alla definitiva messa in sicurezza dell’area – si legge sul sito web ufficiale. La convocazione della Commissione rappresenta un momento di confronto istituzionale dedicato a una criticità che da anni interessa l’area di via Spalato e continua a ripresentarsi in occasione delle precipitazioni più intense”. “L’obiettivo dell’audizione sarà quello di individuare un percorso operativo condiviso tra gli enti competenti, superando i rimpalli di competenze e definendo interventi concreti per la messa in sicurezza dell’area – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio il presidente Sandro Mariani per aver accolto la mia richiesta, consentendo di affrontare una questione che riguarda la sicurezza di tutti coloro che ogni giorno percorrono la Statale 16. Auspichiamo che tutti i soggetti convocati partecipino all’audizione con spirito di collaborazione, senso di responsabilità istituzionale e volontà costruttiva – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo non è alimentare polemiche o contrapposizioni, ma fare piena chiarezza, definire un percorso condiviso di interventi e dare risposte concrete ai cittadini – precisa la nota online. La sicurezza di via Spalato e della SS 16 – conclude il consigliere – deve rappresentare una priorità comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli episodi di allagamento non possono più diventare un appuntamento ricorrente a ogni intensa precipitazione”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it