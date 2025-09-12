Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alleanza Confindustria-CPO per le donne. Pestilli: “Restituiamo la libertà di scegliere”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Il progetto “On the Road” della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, è stato presentato nella giornata di ieri nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Chieti-Pescara-Teramo, a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “Welfare sociale e inclusione come chiave di crescita” è stato il focus dell’iniziativa, il cui obiettivo è quello di sostenere e reinserire nelle comunità e nel mondo del lavoro le donne vittime di violenza – si legge sul sito web ufficiale. La presidente Cpo, Rosa Pestilli, nell’attesa che entri nel vivo il percorso normativo che porti a formalizzare il registro delle imprese virtuose, sta avviando percorsi di sensibilizzazione con il mondo delle imprenditoria per illustrare le finalità del progetto – recita il testo pubblicato online. L’incontro è stato voluto da Confindustria e da Antonella Luciani, componente della Commissione Pari Opportunità Abruzzo, delegata Ance Abruzzo e di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Il direttore generale, Luigi Di Giosafatte, ha portato i saluti istituzionali agli ospiti intervenuti, insieme a Francesca Di Tonno, coordinatrice del gruppo ‘Le Imprenditrici Confindustria Abruzzo Medio Adriatico’, che ha voluto sottolineare l’ampia disponibilità subito dimostrata dalle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La presidente Rosa Pestilli ha illustrato il progetto “On The Road”, “promuoviamo un empowerment femminile volto a dare alle donne libertà di scelta” ha detto “questo processo non può prescindere dall’autonomia economica, che conduce a una consapevolezza e ad un’autodeterminazione necessarie per tornare a vivere una vita libera e serena”. Sono intervenute Antonella Luciani; Marialaura Di Loreto, presidente del coordinamento regionale Centri Anti Violenza ‘Antigone’ e Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio ‘Gran Sasso d’Italia’. Un incontro molto partecipato da componenti dei centri anti violenza ma anche da imprenditori. L’intento è quello di avviare percorsi di tirocinio e lavorativi dedicati, agevolando donne inoccupate e disoccupate che vengono da un vissuto di violenza, in modo da favorire un principio di autonomia che permetta di sganciarsi da dinamiche tossiche e da ambienti familiari spesso subiti, perché impossibilitate a pagare l’affitto di una casa o a vivere economicamente indipendenti – precisa il comunicato. La presidente Pestilli ha inteso, infine, ringraziare Confindustria Giovani, che si sta facendo promotrice di una raccolta fondi per offrire una borsa di studio a una giovane donna vittima di violenza –

