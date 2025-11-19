Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alleanza Verdi e Sinistra Abruzzo a Roma: “Serve una manovra giusta che dia risorse reali”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:19 novembre 2025 – 16:48 – “Anche Alleanza Verdi e Sinistra Abruzzo ha partecipato oggi alla manifestazione nazionale in piazza Capranica a Roma, promossa da AVS contro la legge di bilancio del governo Meloni, che colpisce duramente gli enti locali, minando la tenuta sociale dei territori” riporta una nota stampa – si apprende dal portale web ufficiale. “Presenti in piazza numerosi amministratori abruzzesi, tra cui Rita Aruffo, co-portavoce regionale di Europa Verde Abruzzo e capogruppo AVS nel Consiglio comunale di Lanciano; Alessio Monaco, coportavoce Europa Verde Abruzzo, Sindaco di Rosello e capogruppo Avs in Consiglio regionale dell’Abruzzo; Alessandro Monaco, sindaco di Casacanditella e vicepresidente del Consiglio Nazionale Anci; Lorenzo Rotellini, capogruppo AVS nel Consiglio comunale dell’Aquila; Marianna Apilongo, consigliera provinciale di Chieti e assessora del Comune di Atessa – si legge sul sito web ufficiale. Con loro – prosegue la nota – anche tanti sindaci, assessori e consiglieri comunali da tutta Italia: una mobilitazione forte e chiara contro una manovra che – come sottolineato da Nicola Fratoianni ‘taglia i servizi essenziali, colpisce scuola, assistenza, sanità e indebolisce la vita di milioni di italiani’. Angelo Bonelli ha denunciato l’assenza di misure contro il cambiamento climatico e il dirottamento di risorse su opere inutili come il ponte sullo Stretto, “una manovra negazionista – ha detto – che sottrae 14 miliardi al Sud e alla difesa del suolo”. “Difendere i Comuni significa difendere la democrazia di prossimità”, hanno dichiarato gli amministratori abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. “Serve una manovra giusta, che dia risorse reali a chi ogni giorno garantisce servizi e coesione sociale nei territori – precisa il comunicato. AVS continuerà a battersi in Parlamento e nelle piazze per una legge di bilancio più equa, sociale e sostenibile”. (com/red)

