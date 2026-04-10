Consiglio Regionale d’Abruzzo. All’Emiciclo, evento giornalismo e comunicazione pubblica: ospite portavoce Mattarella

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 aprile 2026 – 09:21- Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica e figura chiave della comunicazione del Quirinale, sarà all’Aquila, il prossimo 17 aprile, per partecipare al seminario sull’informazione pubblica, promosso dal Consiglio regionale dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Una iniziativa organizzata in collaborazione con il Gruppo di lavoro dei Responsabili uffici stampa della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti – aggiunge la nota pubblicata. L’appuntamento è fissato per le ore 10 nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo, dove esperti e firme del settore si confronteranno sul ruolo di chi informa i cittadini dentro e fuori le istituzioni – precisa la nota online. Tra i temi al centro del dibattito: i cambiamenti in corso nella professione giornalistica e l’adeguamento della normativa in tema di comunicazione pubblica; la funzione del giornalista nella pubblica amministrazione, tra indipendenza e deontologia; il rapporto con la stampa locale; “par condicio” e limiti alla comunicazione istituzionale; gli uffici stampa dei Consigli regionali (esperienze e confronti).L’apertura del seminario sarà affidata ai saluti del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, seguito da Donato Robilotta, direttore generale della Conferenza, e da Marina Marinucci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il primo blocco di interventi sarà dedicato alla comunicazione degli enti pubblici, con i contributi di: Ruben Razzante, professore di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma; Aurelio Biassoni, coordinatore gruppo “Uffici Stampa” della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative e capo ufficio stampa del Consiglio regionale della Lombardia; Stefano Pallotta, consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; Katia Scolta, responsabile ufficio stampa della Giunta regionale dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il panel sarà moderato da Nunzio Maria De Luca, responsabile dell’ufficio stampa del Consiglio regionale dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Nel secondo spazio, guidato da Marina Marinucci, i giornalisti Stefano Dascoli, responsabile della redazione aquilana del “Centro”, Marco Signori, giornalista del “Messaggero” e Berardino Santilli, redattore Ansa e direttore della testata online “Abruzzoweb”, racconteranno della loro esperienza professionale nel rapporto con le istituzioni e del ruolo della stampa regionale nella narrazione dei fatti politici e legislativi del territorio – Il portavoce del presidente Mattarella, Giovanni Grasso, chiuderà i lavori portando la sua esperienza di giornalista al servizio della massima istituzione nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento, che terminerà alle 13.30, rappresenta anche un’importante occasione di aggiornamento professionale per i giornalisti, ai presenti verranno, infatti, riconosciuti sei crediti formativi per il triennio in corso – Sarà possibile seguire l’evento in streaming, attraverso i canali social del Consiglio regionale dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Scarica la locandina (file1) (file2)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it