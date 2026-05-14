Consiglio Regionale d’Abruzzo. All’Emiciclo il seminario formativo “Dalla parte delle Donne e dei Minori”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:14 maggio 2026 – 15:24- Si terrà martedì 19 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso la Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, il seminario “Dalla parte delle Donne e dei Minori – Contro ogni forma di Vittimizzazione Secondaria Sociale e Istituzionale”. L’evento rappresenta una tappa fondamentale del progetto “On the Road” ed è promosso dalla Commissione Pari Opportunità (CPO) della Regione Abruzzo, che lo ha approvato all’unanimità, in stretta collaborazione con l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Abruzzo – “Per la prima volta nella storia della nostra Commissione” – dichiara la Presidente della CPO Abruzzo, Rosa Pestilli – “è la CPO stessa a farsi promotrice e guida di un seminario formativo rivolto anche all’intera rete ‘On the Road’. Vogliamo trasmettere la vera essenza della simmetria delle pari opportunità, un concetto che abbraccia ogni ambito della vita sociale e professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sarà un momento unico in cui la Commissione si apre al territorio non solo come organo consultivo, ma come centro di competenza e motore di un profondo cambiamento culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”L’iniziativa vedrà la partecipazione corale di tutte le figure professionali impegnate nel contrasto alla violenza di genere: psicologi, avvocati, Centri Anti-Violenza (CAV), rappresentanti delle CPO provinciali e comunali, degli Ordini professionali, delle Università, dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) e delle Istituzioni – Un’occasione per fare rete e consolidare strumenti comuni di intervento – riporta testualmente l’articolo online. I lavori, aperti dalla Presidente Pestilli, saranno preceduti dai saluti istituzionali, del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dell’Assessore regionale Nicoletta Verì. Il valore dell’incontro sarà ulteriormente rafforzato dalla presenza dell’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, che porterà il suo contributo di apertura a testimonianza di una lotta condotta con determinazione al fianco di tutta la rete – Il legame con il mondo professionale sarà suggellato dalla partecipazione del Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Abruzzo, Enrico Perilli.In una scelta di piena democrazia e partecipazione attiva, saranno le stesse componenti della CPO Abruzzo a intervenire come relatrici – aggiunge la nota pubblicata. Tra i momenti centrali della mattinata, il seminario sarà arricchito dalla preziosa testimonianza di Sabrina Prioli (Componente CPO Abruzzo). Accanto a lei, interverranno per approfondire i diversi profili della tutela: Franca Terra (Vicepresidente Sottocommissione Legislazione e Sviluppo economico CPO Abruzzo), Antonella Pallotta (Presidente Sottocommissione alle professioni CPO Abruzzo) e Maria Rosita Cecilia (Componente CPO Abruzzo e Vicepresidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo), affrontando temi che spaziano dalla violenza economica al valore dell’autodeterminazione e dell’agency. Prezioso il contributo organizzativo di Alessia Pesce (Vicepresidente CPO Abruzzo) e Antonella Luciani (Componente CPO Abruzzo).Al termine della giornata formativa, l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo rilascerà un attestato di partecipazione a tutti i presenti – Per chi non avesse ancora provveduto, è possibile iscriversi inviando semplicemente una mail all’indirizzo: commissione – si apprende dalla nota stampa. pariopportunita@crabruzzo – recita il testo pubblicato online. it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it