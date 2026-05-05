Consiglio Regionale d’Abruzzo. All’Emiciclo la cerimonia di consegna della bandiera della Croce Rossa

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:05 maggio 2026 – 15:14- Una delegazione del Comitato regionale Abruzzo della Croce Rossa Italiana ha consegnato la bandiera dell’Associazione al presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri – La cerimonia si è svolta questo pomeriggio all’Aquila, a Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. A conferire il vessillo, in vista della giornata internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in programma l’8 maggio, sono stati il presidente del Comitato regionale, Maria Mucciante e il presidente del Comitato CRI L’Aquila, Marco Antonucci – precisa il comunicato. Un gesto particolarmente apprezzato dal presidente Sospiri che ha ringraziato l’Associazione e tutto il mondo del volontariato per il costante impegno a favore delle popolazioni che necessitano di soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il vessillo è stato issato su Via Michele Iacobucci, all’ingresso della sede del Consiglio regionale, a fianco delle bandiere istituzionali e sarà esposto fino al 15 maggio; negli stessi giorni il colonnato dell’Emiciclo sarà illuminato di rosso – riporta testualmente l’articolo online. Oltre ai vertici amministrativi del Consiglio regionale, era presente anche un delegato di Anci Abruzzo (Associazione Nazionale Comuni Italiani): la rete dei Comuni agisce in sintonia con le sedi locali CRI per potenziare l’inclusione sociale, l’assistenza alle fasce vulnerabili e la protezione del patrimonio culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it