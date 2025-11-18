Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alloggi per l’emergenza abitativa, Cavallari: Garantiti gli stessi diritti anche ai Vigili del Fuoco

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 novembre 2025 – 16:05- “Con un subemendamento a firma del Gruppo Abruzzo Insieme abbiamo garantito ai Vigili del Fuoco gli stessi diritti riconosciuti alle forze dell’ordine e alle forze armate in materia di riserva di alloggi in situazioni di emergenza abitativa”. Lo dichiara in una nota il Capogruppo Giovanni Cavallari, nel corso dei lavori del Consiglio Regionale che hanno portato alla modifica dell’articolo 15 della Legge n. 96/1996, ampliando così la platea dei beneficiari degli alloggi di competenza regionale anche ai membri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. “Siamo soddisfatti – sottolinea Cavallari – che l’intera assemblea, a partire dal Presidente del Consiglio Sospiri, abbia accolto la nostra proposta – si apprende dal portale web ufficiale. Con questo intervento garantiamo un trattamento equo a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per la sicurezza dei cittadini – precisa la nota online. Finalmente abbiamo un testo che non esclude e non discrimina nessuna forza dello Stato”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it