Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alta velocità ferroviaria, Pavone: Abruzzo anello più debole di una linea già svantaggiata

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La dorsale adriatica ferroviaria è già strutturalmente penalizzata rispetto alla linea tirrenica per tempi di percorrenza, costo del biglietto, velocità media e qualità del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma all’interno di questa condizione di svantaggio, l’Abruzzo è addirittura messo peggio: il progetto europeo TEN-T, ormai definito, prevede nella prima fase il potenziamento solo fino ad Ancona, mentre al Sud gli investimenti prioritari vanno sulla Napoli–Bari – precisa la nota online. Per la nostra regione restano interventi parziali e tempi lunghissimi”. Così Enio Pavone, capogruppo di Azione in Consiglio regionale, che prosegue: “Il Ministero delle Infrastrutture ha avviato la nomina di un Commissario straordinario e ha annunciato alcune opere, come il raddoppio Pescara–Interporto, ma parliamo di soli 16 chilometri, con attivazione nel 2027 e completamento al 2032. Bypass strategici come quelli di Alba Adriatica–Roseto e Ortona restano sulla carta – si apprende dal portale web ufficiale. Il risultato è che i cittadini abruzzesi continueranno a viaggiare su treni più vecchi, più lenti e pagando di più rispetto a chi percorre la dorsale tirrenica”. “Come Azione chiediamo – conclude Pavone – che la Regione e il Governo definiscano un piano straordinario dedicato all’Abruzzo, che anticipi le opere già previste, finanzi gli interventi strategici oggi fermi alla progettazione e migliori subito il servizio, anche con materiale rotabile moderno e politiche tariffarie eque – Una richiesta che già lo scorso anno il deputato abruzzese Giulio Sottanelli, con un question time in commissione trasporti, aveva avanzato denunciando l’assenza di interventi concreti per il nostro territorio – Solo così potremo colmare, nei fatti, il divario con il resto del Paese e restituire ai cittadini e alle imprese pari opportunità di mobilità”. (com/red)

