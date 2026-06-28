Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alto Vastese, repowering eolico di Edison. Campitelli: innovazione e tutela del territorio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:28 giugno 2026 – 09:24- “Il repowering eolico avviato da Edison nell’Alto vastese si afferma come un modello virtuoso e all’avanguardia per la transizione energetica nazionale – Si tratta del primo intervento di questo tipo in Italia, capace di coniugare armoniosamente la produzione di energia da fonti rinnovabili con la valorizzazione del territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’intervento dimostra come la tecnologia possa invertire la rotta tradizionale: il potenziamento dell’impianto permette infatti di incrementare la produzione di energia verde del 60%, riducendo al contempo in modo drastico l’impatto visivo delle torri eoliche sul paesaggio, con una diminuzione del 67% del numero di aerogeneratori presenti – Sostengo da sempre che la sfida della transizione energetica debba necessariamente passare per un equilibrio rigoroso tra sviluppo sostenibile, tutela del paesaggio e ricadute concrete per le comunità locali – precisa la nota online. Questo impianto ne è la prova tangibile: meno invasività, maggiore efficienza e una visione lungimirante che mette al centro il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto nell’Alto vastese rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale, confermando che è possibile conciliare gli obiettivi climatici con il rispetto dell’identità paesaggistica, garantendo al contempo benefici duraturi per l’intera collettività”. Lo afferma il consigliere regionale, delegato, di Fratelli d’ Italia, Nicola Campitelli – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it