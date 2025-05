Consiglio Regionale d’Abruzzo. Ambulanze senza medici in Alto Sangro, Di Marco e Pietrucci: Scelta grave e inaccettabile

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Lasciare le aree interne dell’Alto Sangro senza ambulanze medicalizzate per l’intero mese di maggio, è un segnale gravissimo della deriva della sanità pubblica in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Siamo di fronte a un arretramento pericoloso del diritto alla salute, soprattutto in territori che già soffrono di isolamento e carenza di presidi, nonostante le nostre ripetute e vane richieste di convocazione della Commissione sanità sull’argomento – Un’indifferenza che la comunità non merita: che nel pieno della stagione turistica si scelga di lasciare i cittadini e i visitatori senza copertura medica a bordo delle ambulanze è una decisione che mette a rischio vite umane e spiega la mancanza di governance della sanità dell’era Marsilio”, così i consiglieri PD Antonio Di Marco e Pierpaolo Pietrucci che annunciano il deposito di un’interrogazione all’Esecutivo sull’argomento e rinnovano la richiesta di convocazione a Pescasseroli della Commissione Sanità. “Già nei mesi scorsi abbiamo richiesto la convocazione urgente della 5ª Commissione Sanità, a seguito dell’audizione del 29 ottobre 2024 di CGIL, comitato civico e del presidente del Comitato ristretto dei Sindaci della ASL1, per affrontare in loco il tema dell’assistenza sanitaria nell’area interna dell’Alto Sangro – spiegano Di Marco e Pietrucci – Alla luce dell’aggravarsi della situazione, con il Pronto soccorso ridotto al minimo e il 118 privo di medici, abbiamo nuovamente sollecitato la convocazione della Commissione, affinché vengano auditi tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti e l’Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì perché dia risposte – si apprende dalla nota stampa. Il contributo diretto dei sindaci sarà essenziale per rappresentare al meglio la reale condizione in cui versa il territorio – recita il testo pubblicato online. In un distretto regionale come l’Alto Sangro, popolato da oltre 70.000 persone nei mesi estivi e soggetto a criticità invernali, serve con urgenza un tavolo di lavoro permanente per trovare soluzioni concrete e durature come più volte abbiamo sostenuto e chiesto – La garanzia di un Pronto soccorso funzionante e della presenza medica nel servizio 118 non può essere trattata come questione secondaria: è una priorità che la ASL1 dell’Aquila non può più rimandare – si apprende dalla nota stampa. Insieme al consigliere Pietrucci e con il Patto per l’Abruzzo lavoreremo affinché questa crisi trovi una risposta strutturale, per restituire ai cittadini il diritto alla cura e all’assistenza che spettano loro”. (com/red)

