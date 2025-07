Consiglio Regionale d’Abruzzo. Ance Abruzzo aderisce a “On The Road”. Accordo siglato dai presidenti Ricci e Pestilli

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – La sezione abruzzese dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) aderisce al progetto sull’empowerment femminile, “On The Road”. La sigla dell’accordo è avvenuta questa mattina, nella sede della Commissione Pari Opportunità di Regione Abruzzo di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Per Ance è stato il presidente Enrico Ricci ad aver sottoscritto il protocollo di adesione, mentre la Cpo Abruzzo è stata rappresentata dalla presidente Rosa Pestilli e dalla referente per Confindustria e Ance, Antonella Luciani – precisa la nota online. All’incontro, presente anche la coordinatrice di Ance Abruzzo, Fiorella Luciani, che ha sottolineato come l’associazione costruttori “abbia da tempo avviato un cammino verso la valorizzazione e l’implementazione delle donne in un settore che è tradizionalmente appannaggio maschile”. La Pestilli ha ringraziato il presidente Ricci e ricordato come “il mondo delle imprese sia il fulcro del progetto On The Road. Non esistono lavori solo per uomini o solo per donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Esistono buone o cattive prassi – aggiunge la nota pubblicata. Bisogna mettere in condizione tutti, al di là del genere, di fare il mestiere desiderato con garanzia di diritti e dignità di trattamento”.

