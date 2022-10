Consiglio Regionale d’Abruzzo. Angelosante: 7 milioni all’area fucense

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– ” Nella seduta odierna del Consiglio regionale, è stato approvato l’emendamento con cui è stata ripartito l’ammontare proveniente dalla vendita del Centro di lavorazione e commercializzazione patate comunemente detto Covalpa: parliamo di 7 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Una giusta battaglia che premia l’area fucense “.Lo dichiara in una nota Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo federato con il gruppo di Forza Italia, che dettaglia l’operazione : “1 milione € circa per migliorie apportate ,negli anni, all’impianto Covalpa di Celano ; 3 milioni € circa per finanziare il Programma di Sviluppo rurale ( PSR ), una misura a vantaggio dell’intero mondo agricolo; 1 milione € circa per interventi urgenti relativi alla sicurezza stradale e manutentiva dei canali del Fucino; 2 milioni € circa per la progettazione di interventi finanziabili da parte della Regione Abruzzo nel 2023″ prosegue Angelosante ” Era tassativa, quest’oggi, l’approvazione di questo emendamento, altrimenti, i proventi sarebbero andati in avanzo di amministrazione e non più utilizzabili a fronte della rendicontazione da effettuare entro il 31 dicembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, aggiungo e sottolineo l’impegno formale a utilizzare i fondi di cui sopra a favore del territorio fucense – conclude il capogruppo di V.A. – se fosse passata la linea delle Opposizioni, non si sarebbe potuto investire neppure euro a favore dei nostri territori “. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it