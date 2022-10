Consiglio Regionale d’Abruzzo. Angelosante: al Senato proposta legge su tribunali

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sarà di nuovo presentato presso il Senato della Repubblica il progetto di legge ‘Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero‘. Su mia sollecitazione, a seguito dell’elezione del presidente del Senato e della Camera dei deputati, in accordo con Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, e con Marco Marsilio, presidente della Giunta regionale, abbiamo riconfermato la volontà – nel merito già espressa, all’unanimità, dal Consiglio regionale tuttora in carica – di sottoporre all’esame del Senato la proposta di legge in repertorio Atto S. 1948 “. Lo dichiara Simone Angelosante, capogruppo Valore è Abruzzo federato con il gruppo consiliare di Forza Italia, che ritorna sulla questione dei tribunali non provinciali: “Il termine anticipato della XVIII Legislatura parlamentare comporta, tra le altre fattispecie, anche la decadenza automatica delle proposte di legge d’iniziativa regionale, causa della reiterata presentazione del progetto di legge a cui l’Assise regionale, di intesa con le Opposizioni, ha lavorato alacremente” prosegue Angelosante, primo firmatario e presentatore del pdl “ Questa battaglia a favore dei tribunali minori non deve avere colori politici, quindi, auspichiamo il sostegno delle altre forze politiche come ampiamente professato durante la campagna elettorale del mese passato – recita il testo pubblicato online. l fine è di intervenire su questioni di interesse territoriale con riferimento al tema della geografia giudiziaria; infatti, la ristrutturazione massiva degli uffici giudiziari avvenuta nel 2012 – con tagli lineari – ha causato pesanti disservizi a cittadini e imprese che si sono visti penalizzati sia per questioni prettamente geografiche sia in termini di produttività. L’ iniziativa legislativa abruzzese è talmente valida da essere stata ripresa anche da altre regioni, tra cui la Lombardia“ conclude il capogruppo di V.A. “Rinnovo la mia solidarietà agli avvocati di Avezzano, Lanciano, Vasto e Sulmona che stanno portando avanti con fermezza questa battaglia a tutela dei loro territori “. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it