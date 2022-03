Consiglio Regionale d’Abruzzo. Angelosante: “Le proposte dell’Abruzzo all’Europa”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ACRA) – La Commissione Politiche europee del Consiglio regionale ha iniziato, questa mattina, il processo di ascolto di enti ed associazioni interessate dalla normativa europea degli aiuti di Stato per i settori agricolo, forestale e della pesca – si apprende dal portale web ufficiale. Il presidente Simone Angelosante, intervenuto alla fine dei lavori commissariali, ha sottolineato il valore degli incontri odierni e ha espresso soddisfazione per la bontà delle proposte scaturite dalle audizioni – aggiunge la nota pubblicata. “La Regione Abruzzo – ha dichiarato – deve presentare entro il 13 marzo le proprie osservazioni all’Unione Europea sulla proposta di revisione delle norme in materia di aiuti di Stato – riporta testualmente l’articolo online. L’ascolto del mondo agricolo, della pesca e dell’allevamento ci ha permesso di avere un quadro chiaro delle esigenze dell’imprenditoria abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Porteremo in Europa la richiesta di prevedere un risarcimento più favorevole per i danni da fauna selvatica, prevedendo il riconoscimento dell’indennizzo sia alle aziende che operano nelle aree protette ma anche a quelle situate all’esterno – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, proporremo migliorie in materia di contributi de minimis e delle norme che regolano il sostegno dei comuni alle aziende agricole”. La Commissione si riunirà a breve per continuare il confronto sul tema e definire il testo della risoluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. (ndl)

