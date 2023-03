Consiglio Regionale d’Abruzzo. Angelosante: oltre 1 milione per viabilità fucense

- Advertisement -

– “Con la determina n. 53, ieri, si è disposta l’erogazione di anticipo fondi per interventi di messa in sicurezza e manutenzione in favore dei comuni di San Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Trasacco, Pescina e Celano – recita il testo pubblicato online. La dotazione complessiva è di 1.050.000,00 €, pari a 210.000,00 € per ciascun comune – si apprende dalla nota stampa. Questi interventi a favore della viabilità fucense rientrano nell’emendamento approvato in Consiglio regionale, lo scorso fine ottobre, con cui è stata ripartito l’ammontare proveniente dalla vendita del ‘ Centro di lavorazione e commercializzazione patate ‘, comunemente detto Covalpa: 7 milioni da destinare al nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Esprimo soddisfazione per questo risultato messo a segno che reputo figlio di un mio forte impegno”. (com/red)

