Consiglio Regionale d’Abruzzo. Angelosante: Ovindoli avrà i suoi impianti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il Consiglio di Stato ha sentenziato: il comune di Ovindoli avrà i nuovi impianti da sci, a dimostrazione del fatto che l’iter intrapreso dalla precedente Amministrazione di cui ero Primo cittadino aveva intrapreso la strada giusta – viene evidenziato sul sito web. A tal riguardo, esprimo la mia soddisfazione Incommensurabile e doppia: da ex sindaco e da consigliere regionale, visto che il ricorso è stato presentato sia dal Comune di Ovindoli sia dalla Regione Abruzzo”. Lo dichiara Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo federato con il gruppo consiliare di Forza Italia in Consiglio regionale, che aggiunge: “Lo dichiarai alla stampa in data 17 luglio 2021 che era una battaglia persa quella di opporsi alla realizzazione dei nuovi impianti”. “Nessuno ama la montagna più di chi ci abita, quindi, ero certo di non arrecare danni ma solo benefici – ‘la Trinità se canta alle revenì’, detto marsicano che suggerisce di cantare tornando dalla Trinità (santuario posto in montagna), il tempo è stato galantuomo e ha confermato il nostro buon operato” conclude il capogruppo – (com/red)

