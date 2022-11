Consiglio Regionale d’Abruzzo. Angelosante: rilancio per l’Ospedale di Avezzano

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La governance regionale ha provveduto a fare quanto necessario e dovuto per il presidio ospedaliero di Avezzano: a tal riguardo, ringrazio la direzione generale della Asl che ha prontamente attivato i bandi di concorso relativi a: Otorinolaringoiatria P.O.- Az in data 16/12/22; Radiologia P.O.- Az in data 20/12/22; Medicina legale in data 23/12/22; Anestesia e rianimazione P.O.-Az in data 18/01/23;Cardiologia P.O.- Az in data 11/01/23; Laboratorio analisi P.O.- Az data in corso di definizione; SIESP già espletato – recita il testo pubblicato online. Con questa iniezione di nuova linfa, il presidio ospedaliero di Avezzano tornerà, dopo anni, ad avere una dirigenza di prima qualità che ne comporterà il buon funzionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. In qualità di medico, prima ancora che di consigliere regionale, sono a disposizione dell’Amministrazione comunale per un lavoro sinergico a favore della nostra collettività “. Lo dichiara, in una nota, Simone Angelosante, medico reumatologo, capogruppo in Consiglio regionale di Valore è Abruzzo federato con il gruppo consiliare di Forza Italia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it