Consiglio Regionale d’Abruzzo. Angelosante su scomparsa di Antonio Cichetti

– “Con grande tristezza ho appreso la scomparsa di Antonio Cicchetti, per molti anni direttore del Policlinico Gemelli e direttore amministrativo dell’Università Cattolica cui ha dedicato tutta la sua vita professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, ha presieduto l’Opera Santa Maria della Pace, responsabile della gestione della clinica L’Immacolata di Celano e della RSA di Fontecchio divenuti centri di eccellenza e di riferimento in ambito nazionale grazie alla sua competenza e al suo spirito di servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ amico Antonio, oggi, sarà tumulato a San Marco di Preturo, borgo di cui era originario e che ha sempre avuto a cuore”: Così in una nota Simone Angelosante, consigliere regionale di Forza Italia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

