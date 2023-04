Consiglio Regionale d’Abruzzo. Angelosante su Tribunali minori

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– ” Il DdL di iniziativa del Consiglio regionale, comunicato alla presidenza del Senato il 23 settembre 2020, recante ‘ nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero ‘ , approvato all’unanimità nella massima Assise regionale, inizierà l’iter parlamentare in commissione Giustizia Senato”. Lo dichiara Simone Angelosante ( F.I. ), consigliere regionale e primo firmatario del provvedimento, che aggiunge : ” La riforma approvata dal governo Monti, per quanto riguarda la nostra regione, ha lasciato una vasta zona, confinante con Lazio e Molise, totalmente scoperta dai servizi giudiziari e ha concentrato l’amministrazione giudiziaria nei capoluoghi di provincia, L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo – riporta testualmente l’articolo online. La geografia giudiziaria deve portare ad un riequilibrio territoriale con il fine di ottenere degli uffici più efficienti e garantire così diversi presidi di legalità nella Marsica e in Abruzzo, infatti, l’obiettivo è quello di aprire la discussione sulla giustizia di prossimità e, quindi, ridisegnare in base a questo principio la mappa dei presidi da lasciare aperti e quelli da riaprire ” prosegue Angelosante ” La riorganizzazione della macchina giudiziaria deve tener conto delle legittime esigenze dei cittadini e non può basarsi sulla ricerca di un presunto risparmio e, quindi, far prevalere i tagli alla spesa sull’efficienza della macchina stessa – La proposta di legge regionale prevede che siano gli Enti locali a farsi carico delle spese di gestione e manutenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Unitamente al provvedimento abruzzese, arriveranno sul tavolo della Commissione Giustizia anche le proposte della Regione Toscana e della Regione Lombardia – si legge sul sito web ufficiale. Confido nella la pattuglia di parlamentari abruzzesi che, con forza e convinzione, sostenga questa proposta concreta che darebbe serenità al nostro sistema giudiziario finendola con il balletto di rinvii e proroghe ” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it