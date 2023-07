Consiglio Regionale d’Abruzzo. Annullata visita dell’Ambasciatore spagnolo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – Annullata la visita all’Aquila dell’ambasciatore spagnolo in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez. Era prevista per il prossimo lunedì 17 luglio – riporta testualmente l’articolo online. Lo fa sapere il “Consolato onorario di Spagna in Abruzzo e Molise”, giustificando la cancellazione dell’appuntamento con un improvviso impegno dell’Ambasciatore nella Capitale – si apprende dalla nota stampa. Una nuova data per l’incontro sarà fissata probabilmente nel mese di settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

