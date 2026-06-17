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Consiglio Regionale d’Abruzzo. Antincendio boschivo, Cavallari: “Ancora nessun accordo con i Vigili del Fuoco”

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:17 giugno 2026 – 12:22- “È grave e preoccupante che, nonostante i numerosi incontri svolti negli ultimi mesi, la Regione Abruzzo e l’Agenzia Regionale di Protezione Civile non siano ancora riuscite a definire l’accordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la campagna A.I.B., Antincendio Boschivo”. Lo dichiara Giovanni Cavallari, capogruppo della lista civica Abruzzo Insieme – “Mentre in molte regioni italiane si registrano già i primi incendi boschivi e le temperature aumentano rapidamente – spiega – l’Abruzzo arriva all’avvio della stagione estiva con un ritardo che rischia di compromettere l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto agli incendi – È un ritardo che non può essere liquidato come una semplice questione amministrativa, perché riguarda la capacità concreta della Regione di proteggere il territorio e i cittadini.” “Questo ritardo è il riflesso delle difficoltà che da tempo interessano l’Agenzia Regionale di Protezione Civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La struttura opera oggi con una riduzione del personale pari al 40%, mentre cresce il numero dei dipendenti che chiedono il rientro nei ruoli regionali o manifestano l’intenzione di lasciare l’Agenzia – si legge sul sito web ufficiale. Una situazione che evidenzia una crisi organizzativa profonda – aggiunge – che non può più essere sottovalutata né rinviata – si legge sul sito web ufficiale. ” “Non sono bastati gli emendamenti approvati ad hoc dalla maggioranza né le richieste rivolte alla Protezione Civile nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A fronte delle numerose unità richieste per rafforzare l’organico, le autorizzazioni ottenute sarebbero limitate a sole due unità. Un risultato che conferma quanto gli interventi adottati finora siano stati insufficienti rispetto alle reali necessità della struttura” prosegue Cavallari – aggiunge la nota pubblicata. “Va riconosciuto che la Giunta è intervenuta sul piano amministrativo attraverso la mobilità di un dirigente proveniente dal settore legislativo regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia il vero problema resta quello operativo – riporta testualmente l’articolo online. Le carenze di personale e di professionalità specialistiche rimangono sostanzialmente inalterate e, a oggi, non risultano ancora nominati i responsabili di settore – Proprio il comparto che dovrebbe garantire la gestione delle emergenze – rileva il capogruppo – continua a essere il più debole e il più esposto alle criticità.” “A rendere ancora più incomprensibile questa situazione vi è il fatto che il sottoscritto abbia promosso e fatto approvare una risoluzione per incrementare di 100.000 euro le risorse destinate alla campagna A.I.B. Eppure, anche quest’anno, non sembrano essere previste risorse aggiuntive rispetto agli anni precedenti – aggiunge la nota pubblicata. Una scelta che rischia di mettere in difficoltà il personale impegnato nelle attività di prevenzione e spegnimento e di indebolire ulteriormente la capacità di risposta operativa del sistema regionale” scrive ancora – viene evidenziato sul sito web. “La sensazione è che si continui a intervenire sugli aspetti burocratici senza affrontare le vere emergenze dell’Agenzia: la carenza di personale, il depauperamento delle competenze operative e la mancanza di investimenti adeguati per il sistema antincendio boschivo – Si continua a rincorrere le emergenze – sottolinea – senza affrontarne le cause”. “L’Abruzzo non può affrontare l’estate con una Protezione Civile indebolita, senza un accordo operativo con i Vigili del Fuoco e senza il necessario rafforzamento delle strutture chiamate a difendere il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Servono decisioni immediate e risposte concrete, perché sulle emergenze non ci si può permettere ritardi – precisa la nota online. Ogni giorno perso oggi  – conclude – rischia di trasformarsi in un problema molto più grande domani, quando il sistema sarà chiamato a rispondere alle emergenze sul campo – ” (com/red)  

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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