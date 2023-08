Consiglio Regionale d’Abruzzo. Anziani, Febbo: “Continua il sostegno alle Asp”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La Regione Abruzzo con Determinazione del 4 agosto 2023 ha assegnato alla ASP01 di Chieti il contributo di € 1.182.222.22 attingendo le risorse dal “Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020”, interviene così il capogruppo FI Mauro Febbo e precisa: “L’ultima assegnazione va ad aggiungersi ad altro contributo regionale 2021 di € 750.000,00 circa finalizzato all’incremento delle misure cautelative anti-covid. L’importo di rilevanza strategica consentirà alla ASP teatina di programmare, senza affanni economici, il futuro dell’assistenza socio-sanitaria agli anziani assistiti dagli Istituti Riuniti San Giovanni Battista – Un tassello rilevante all’interno di una serie di iniziative e risultati strategici da quando, su mia proposta nei mesi passati, è stato confermato alla Presidenza della ASP Ezio Tilli – aggiunge la nota pubblicata. Nell’ultimo periodo l’azione amministrativa della ASP, da sempre attenzionata dallo scrivente per i riflessi sociali e assistenziali legati alla Città, è riuscita a stipulare con la ASL il nuovo contratto per il triennio 2023/24/25 con un aumento di budget di circa € 200.000,00/ annuale ed incremento dei posti assistenziali – aggiunge la nota pubblicata. Da sottolineare che il nuovo contratto riconosce alla ASP teatina il ruolo giuridico di azienda pubblica e questo apre a nuove soluzioni ed iniziative – si apprende dalla nota stampa. Inoltre di recente si è riuscito a porre fine agli storici malintesi con la ASL la quale per svariati motivi (extra budget, fuori setting, carenze strutturali, assenze temporanee ecc) nell’ultimo ventennio aveva trattenuto ingenti somme per oltre € 3 ml le quali nel breve saranno svincolate a saldo dei servizi storicamente resi – precisa la nota online. Una serie di iniziative che nell’insieme stanno ridando serenità e prospettiva futura all’assistenza pubblica degli anziani nella città di Chieti.” Così conclude il capo gruppo FI Mauro Febbo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

