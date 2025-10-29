Consiglio Regionale d’Abruzzo. Approvata legge su rischio valanghe, Verrecchia: più prevenzione, sicurezza e modernità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il Consiglio regionale ha approvato, oggi, all’unanimità il progetto di legge, a mia firma, che modifica la legge regionale 47/1992 in materia di rischio valanghe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un intervento atteso e necessario, che aggiorna una normativa ormai superata e ne allinea i contenuti alle disposizioni nazionali e alle direttive più recenti in tema di protezione civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questa riforma, la Regione Abruzzo compie un passo avanti importante nella prevenzione e mitigazione del rischio valanghivo, affidando all’Agenzia regionale di Protezione Civile competenze e responsabilità che prima erano in capo alla Giunta – Una scelta di efficienza e coerenza istituzionale, che rafforza il sistema di allertamento e pianificazione territoriale – La nuova legge introduce definizioni aggiornate, semplifica procedure, riorganizza l’unità operativa dedicata e valorizza il ruolo del Comitato tecnico regionale e delle Commissioni locali Valanghe, con riferimenti agli indirizzi operativi nazionali – precisa il comunicato. Viene, inoltre, modificato il titolo stesso della legge, che ora parla esplicitamente di ‘prevenzione e mitigazione del rischio da valanga’, in linea con l’approccio moderno alla gestione del rischio – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri per il voto unanime, che dimostra quanto la sicurezza del territorio e la tutela della vita umana siano temi che uniscono oltre ogni appartenenza politica”. Così, il capogruppo di Fratelli d’italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

