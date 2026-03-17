Consiglio Regionale d’Abruzzo. ARAP, Abruzzo Insieme: due anni di annunci, criticità già note e nessuna soluzione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 marzo 2026 – 11:27– “Secondo l’articolo pubblicato dal quotidiano ‘Il Centro’, la Giunta regionale guidata da Marco Marsilio e dall’assessore Tiziana Magnacca sembrano scoprire solo ora la reale situazione finanziaria dell’ARAP” commentano i consiglieri del gruppo Abruzzo Insieme, Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna – si apprende dal portale web ufficiale. “Dopo quasi due anni dall’insediamento, Marsilio e Magnacca si accorgono che l’Agenzia ha oltre 32 milioni di crediti da recuperare e 48 milioni di debiti complessivi: numeri già noti al momento della riforma – scrivono – e dell’incorporazione del CSI di Pescara, realtà da tempo caratterizzata da una situazione debitoria rilevante”. Per i consiglieri “Iil fatto appare ancora più sorprendente se si considera che il centrodestra governa la Regione Abruzzo da sette anni – È quindi difficile comprendere come problemi strutturali e dati di bilancio già noti possano essere presentati oggi come una scoperta improvvisa – Dopo quasi due anni di gestione dell’attuale legislatura, è incredibile che si manifesti sorpresa di fronte a criticità conosciute da tempo – recita il testo pubblicato online. La stessa Giunta – aggiungono – ha contribuito a creare l’attuale situazione: con la riforma delle ARAP, voluta dal centrodestra, è stato inglobato il CSI di Pescara, già fortemente indebitato – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, la legge proposta dall’assessore Magnacca è stata prima bocciata e poi riscritta dalla stessa maggioranza – Un evidente pasticcio politico che oggi viene presentato come una tardiva ‘scoperta dell’acqua calda’”. “Il commissario Giovanni Battaglia, oggi riconfermato insieme ai tre sub-commissari, – proseguono – avrebbe dovuto garantire una gestione realmente temporanea e orientata al cambiamento – riporta testualmente l’articolo online. Invece nulla è mutato: stipendi disomogenei tra le diverse province, dirigenti ancora al loro posto, nessuna armonizzazione organizzativa né vera razionalizzazione dei costi – Tutto resta immutato, mentre la Giunta annuncia soluzioni tardive come se fossero improvvise scoperte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi si parla di rientro dei debiti e contenimento dei costi: interventi che avrebbero potuto e dovuto essere avviati sin dal primo giorno, a partire dalla sostituzione di chi non ha svolto adeguatamente il proprio ruolo – riporta testualmente l’articolo online. Il documento del centrodestra elenca obiettivi e scadenze, ma appare come un semplice elenco di buone intenzioni tardive, privo di una reale strategia di cambiamento”. Abruzzo Insieme “denuncia con forza questa situazione: sette anni di governo regionale senza affrontare seriamente i nodi strutturali dell’ARAP; due anni di annunci e proclami nell’attuale legislatura, senza risultati concreti; commissari e dirigenti confermati nonostante evidenti inefficienze; una Giunta che scopre problemi noti da tempo, proponendo soluzioni dell’ultimo minuto a danno di imprese e cittadini – aggiunge la nota pubblicata. I cittadini abruzzesi meritano serietà e responsabilità, non sceneggiate mediatiche né improvvisazione – Marsilio e Magnacca smettano di fare proclami – concludono – e inizino finalmente ad affrontare e risolvere i problemi che hanno contribuito a creare”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it