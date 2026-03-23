Consiglio Regionale d’Abruzzo. Arap e Consorzio industriale, Menna e Cavallari: fallimento politico totale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:23 marzo 2026 – 08:35- “Altro che emergenza improvvisa: quello che sta emergendo in queste ore è un fallimento politico e amministrativo totale, costruito in anni di inerzia, scelte sbagliate e responsabilità precise – Il Consorzio industriale Chieti-Pescara viene mandato in liquidazione con oltre 20 milioni di debiti – precisa il comunicato. ARAP, che dovrebbe raccoglierne le funzioni, è a sua volta schiacciata da quasi 50 milioni di debiti e oltre 32 milioni di crediti mai riscossi – Il risultato? Un sistema al collasso – recita il testo pubblicato online. E la cosa più grave è che tutto questo era noto da tempo – recita il testo pubblicato online. Nonostante ciò, chi aveva il dovere di controllare e intervenire è rimasto fermo – riporta testualmente l’articolo online. Per anni – La responsabilità politica è evidente e chiama in causa direttamente il presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore competente Tiziana Magnacca – Non solo: lo avevamo detto con chiarezza – viene evidenziato sul sito web. La riforma dell’ARAP era insostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi i fatti ci danno ragione – si apprende dalla nota stampa. La prova definitiva arriva anche dalle analisi tecniche: la fusione tra i due enti è stata scartata perché avrebbe prodotto un disastro ancora peggiore, con debiti fino a 84 milioni e il tracollo finanziario definitivo – Tradotto: la gestione pubblica è stata talmente fallimentare da rendere impossibile perfino una riorganizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E mentre i conti peggioravano, si continuava ad aumentare la spesa – si legge sul sito web ufficiale. Anche sul personale – si apprende dalla nota stampa. Ancora una volta, come già accaduto in passato, gli incrementi dei costi sono avvenuti attraverso atti interni, senza adeguata evidenza pubblica e senza una strategia chiara – si apprende dal portale web ufficiale. Nel frattempo, le stesse figure apicali — direttori, commissari e subcommissari — restano saldamente al loro posto a governare un ente ormai prossimo al fallimento – recita il testo pubblicato online. Un paradosso inaccettabile – si apprende dalla nota stampa. E ora si scaricano le conseguenze su altri: sui creditori, che dovranno rinunciare ai loro soldi; sui lavoratori, che vivono nell’incertezza; sui cittadini, che pagano il prezzo di anni di errori – precisa il comunicato. Nel frattempo, per oltre dieci anni di commissariamento, non si è fatto nulla di strutturale: nessun recupero serio dei crediti, nessuna strategia industriale, nessun controllo sulla spesa – si apprende dal portale web ufficiale. Solo debiti che crescono e costi in aumento senza risultati – E oggi la Giunta regionale prova a salvarsi con qualche delibera e parole come “razionalizzazione” e “contenimento”. Ma la verità è che si interviene quando il disastro è già compiuto – Non basta arrivare tardi – precisa la nota online. Non basta prendere atto dei problemi – precisa la nota online. Serve assumersi responsabilità. Per questo chiediamo con forza: un piano immediato e pubblico per il recupero dei crediti, con tempi certi; la fine di un commissariamento fallimentare e il ritorno a una governance vera; un’operazione verità sulle responsabilità politiche e gestionali; l’azzeramento delle attuali figure apicali e un cambio radicale nella guida degli enti – precisa il comunicato. Il passaggio delle competenze ad ARAP non può diventare l’ennesimo gioco delle tre carte per nascondere i problemi sotto il tappeto – Senza un vero risanamento, sarà solo un modo per rinviare il fallimento – recita il testo pubblicato online. Questa non è cattiva amministrazione: è un fallimento politico senza alibi – precisa il comunicato. E chi ha sbagliato deve risponderne”. Così in una nota i consiglieri regionali di Abruzzo Insieme Vincenzo Menna e Giovanni Cavallari – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it