Consiglio Regionale d’Abruzzo. Arap, Paolucci: a rischio enti, opere in corso e investimenti pubblici

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Diventa un pasticcio sempre più grosso la fusione fra Arap e Consorzio industriale: dopo il dietrofront sull’ARUAP, in Commissione approda un testo completamente riscritto, resta l’Arap ma soprattutto vengono raccolte e modificate una serie di criticità come quella inziale che con la vecchia preposta della good company e la bad company che avrebbe rappresentato una bancarotta fraudolenta legalizzata, un vero e proprio “aziendicidio” , per questo ci siamo astenuti dal voto oggi in Commissione: modifiche radicali e bocciatura dell’Assessore Magnacca – si legge sul sito web ufficiale. Nel frattempo la foga di interessarsi più del Cda che di un progetto ha generato più incarichi che opere e a furia di commissari e sub commissari, ha ingessato l’Arap per un anno, senza produrre alcuna soluzione utile, perfino declassandola a un’associazione priva di risorse per le manutenzioni, dedita più agli eventi enogastronomici pagati con fondi regionali che a progetti per lo sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’augurio è che finalmente le risorse FSC dopo tanto immobilismo del Governo regionale possano essere rapidamente utilizzate”, così il capogruppo Pd in Consiglio Regionale Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. “Per mesi si è parlato di fusione, restando fermi sul resto e allontanando investimenti utili all’ammodernamento delle infrastrutture, nonché cancellando le opere pubbliche del Masterplan e aggravandone la situazione finanziaria – Oltre ai limiti normativi che rendono la fusione tra enti pubblici difficilmente attuabile, emergono gravi criticità finanziarie – spiega Paolucci –. Il Consorzio Chieti- Pescara è commissariato da tempo, fortemente indebitato e con una struttura ormai ridotta all’osso e servizi minimi insostenibili, a questo si sommano le situazioni critiche dell’Arap stessa, peggiorate in ragione dei goffi indirizzi della Giunta Regionale – Proprio sulla sostenibilità della nuova azienda e sulle competenze più estese previste, chiediamo di conoscere il Piano Industriale su cui l’Assessora sembrava disinformata nel merito – Anche perché è una strategia essenziale affinché possa, in futuro, rappresentare un Ente davvero in grado di dare servizi per lo sviluppo e le imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. A tutto ciò si somma una forte spaccatura politica – si legge sul sito web ufficiale. Questo scenario rischia di essere più distruttivo che riformatore, con il concreto pericolo di lasciare un vuoto nella governance delle aree industriali e mettere a rischio gli enti, le opere in corso e investimenti pubblici attesi da anni”. (com/red)

