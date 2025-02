Consiglio Regionale d’Abruzzo. Arap, Verrecchia replica a Paolucci: proposta ampiamente condivisa

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Sulla riforma dell’Arap, bene ogni confronto ma va evidenziata con forza la bontà della proposta dell’assessore regionale Tiziana Magnacca”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. “Una proposta ampiamente discussa e condivisa con tutta la maggioranza – prosegue il Consigliere- e che riteniamo migliorativa per l’importante azienda della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Come è noto – argomenta- abbiamo dovuto calmierare una situazione debitoria ereditata dalla sinistra, grazie ad un serio lavoro condotto dagli amministratori di centrodestra durante la passata legislatura, anche attraverso rilevanti operazioni – ricorda il Consigliere FdI – che hanno inciso sulla riduzione del debito, come la vendita di Optimes, quella del centro di distribuzione Amazon a San Salvo e la vendita della fiera ad Avezzano – recita il testo pubblicato online. Domani inizia l’iter legislativo che porterà il Consiglio regionale a compiere ulteriori azioni per rendere l’attività dell’Arap più competitiva, come già ben delineato dal nostro assessore Magnacca”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

