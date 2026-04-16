Consiglio Regionale d’Abruzzo. AreaCom, le precisazioni di Verrecchia sulla delibera di Anac

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:14 aprile 2026 – 16:31- “In merito alle prescrizioni – senza alcuna sanzione – contenute nella delibera dell’ANAC, si ritiene doveroso precisare che l’esternalizzazione dei servizi di verifica dei requisiti degli operatori economici (operata, fra l’altro, anche da altri soggetti aggregatori prima ancora di Areacom) si riferisce ad un periodo temporalmente delimitato, in cui l’Agenzia era in una fase di riorganizzazione e potenziamento dell’organico per renderla adeguata al ruolo di soggetto aggregatore della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Attualmente, superata la fase transitoria, i servizi strumentali oggetto delle prescrizioni ANAC sono gestiti da personale interno costantemente impegnato in percorsi di alta formazione nell’ambito del procurement pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Come evidenzia la stessa Autorità, la scelta (transitoria ed emergenziale) di esternalizzare il servizio è stata frutto dell’organizzazione dell’Agenzia rispetto all’attuale mission. A partire dal 2022, invero, è stato avviato un solido percorso di sviluppo delle attività di committenza che ha consentito di ampliare il perimetro di attività erogate verso una platea crescente di Enti del territorio, grazie anche al rafforzamento di strumenti operativi e gestionali volti al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione del processo degli acquisti nonché al perseguimento di nuovi obiettivi di digitalizzazione e semplificazione dei processi – precisa il comunicato. Sotto il profilo economico-finanziario, dopo i valori di 1,66 Mld/€ registrati nel 2022 e di circa 2 Mld/€ nel 2023, l’importo complessivamente bandito si è mantenuto su livelli elevati e omogenei nel biennio 2024-2025 (circa 1,5 Mld/€ nel 2024 e 1,4 Mld/€ nel 2025), confermando la capacità dell’Agenzia di garantire continuità e stabilità nella gestione delle procedure di maggiore rilevanza economica – si apprende dal portale web ufficiale. A comprova, infine, del percorso virtuoso avviato in qualità di soggetto aggregatore e centrale di committenza regionale, si segnala che, sin dal 2022, A.Re – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A.Com. si posiziona sempre nei primi posti nella graduatoria di ripartizione del Fondo tra i soggetti aggregatori nazionali, confermando la capacità dell’Agenzia di consolidare e ampliare progressivamente l’impatto delle iniziative di gara centralizzate sul territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Per raggiungere tali risultati ci sono voluti tempo e sacrifici ma del resto le cose belle sono difficili”. La nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it