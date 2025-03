Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aree idonee, Campitelli: Discussione rinviata a venerdì. Sarà testo condiviso

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Di comune accordo, con tutto il Consiglio, si è concordato un rinvio della discussione, di qualche giorno, per provare a dirimere alcune perplessità che sono nate sul progetto di legge sulle aree idonee, nonostante un lunghissimo confronto in Commissione dove anche i tecnici hanno sempre risposto in modo puntuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Personalmente ho sempre basato la mia attività sull’ascolto, per giungere alla migliore decisione possibile, sarà così anche questa volta”. Così il consigliere di Fratelli d’Italia, delegato all’Energia, Nicola Campitelli, sul posticipo a venerdì 14 marzo della discussione in aula sul PL 45/24. (com/red)

