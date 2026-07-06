Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aree idonee, Campitelli: Premiati visione e grande lavoro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 17:50- “Il Governo non ha rilevato vizi di legittimità costituzionale e quindi non saranno impugnati ben due progetti di legge di cui sono stato promotore: Disposizioni per la promozione della qualità architettonica e Nuove disposizioni per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili – aggiunge la nota pubblicata. È per me un grande motivo di orgoglio, perché conferma la razionalità delle scelte e un lavoro estremamente competente del Servizio legislativo del Consiglio regionale e della mia squadra”. Così, il consigliere regionale FdI, delegato all’Urbanistica e all’Energia della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli – precisa il comunicato. “Questa decisione – aggiunge – risponde in modo puntuale a chi ha criticato entrambe le norme in modo fazioso o strumentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al contrario, oggi si certifica la volontà politica di aver legiferato un testo normativo coerente, serio e rispettoso dell’ambiente, in grado di cogliere gli investimenti per sviluppare con ancora più forza la nostra regione nelle materie in oggetto”, conclude Campitelli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it