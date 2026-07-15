Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aree idonee, Pietrucci: “Quaglieri attacca chiunque, ma è una legge sbagliata da rifare”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 luglio 2026 – 13:51– “L’assessore Mario Quaglieri continua ad attaccare chiunque osi evidenziare i limiti della legge regionale sulle aree idonee, ma la realtà è molto più semplice: quella legge è sbagliata e dovrà essere modificata – viene evidenziato sul sito web. Non lo dice il Partito Democratico, lo dicono i rilievi dei Ministeri competenti e lo dimostra il fatto che la stessa Regione si è impegnata con il Governo a correggerla”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, intervenendo “sulla polemica che nelle ultime ore ha visto contrapposti l’assessore regionale Mario Quaglieri e Confagricoltura”. “È singolare che Quaglieri continui a prendersela con il Pd, con il senatore Fina, con le opposizioni e adesso perfino con un’associazione di categoria che fino a ieri era considerata interlocutrice privilegiata del centrodestra – viene evidenziato sul sito web. Quando si arriva ad accusare chiunque sollevi un problema, forse è il momento di fermarsi e chiedersi se il problema non sia invece la legge approvata dalla Giunta Marsilio” osserva il consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La verità – prosegue – è che il castello della propaganda è crollato – Dopo mesi trascorsi a raccontare che l’Abruzzo era un modello nazionale, sono emersi documenti ufficiali che evidenziano rilievi di legittimità, criticità rispetto alla normativa statale e la necessità di modificare il testo – recita il testo pubblicato online. Se il Governo non ha impugnato la legge è soltanto perché la Regione ha assunto l’impegno a cambiarla”. Per il consigliere regionale “non siamo davanti a una disputa politica tra destra e sinistra, ma al rischio concreto di produrre danni sia allo sviluppo delle energie rinnovabili sia all’agricoltura di qualità, a partire da quella del Fucino – riporta testualmente l’articolo online. Una cattiva legge rischia di bloccare gli investimenti invece di governarli e di mettere in contrapposizione due settori strategici che devono invece convivere attraverso regole chiare, certe e rispettose della normativa nazionale”. “Fa sorridere – aggiunge – che invece di spiegare perché il Governo abbia contestato la norma, Quaglieri preferisca distribuire battute, ironie e insinuazioni – precisa la nota online. È un copione già visto: quando mancano gli argomenti si attaccano le persone – Ma così non si risolvono i problemi degli agricoltori, delle imprese e dei territori”. “Il Partito Democratico – conclude Pietrucci – continuerà a chiedere che la legge venga rapidamente corretta, nella massima trasparenza e coinvolgendo tutti i soggetti interessati – aggiunge la nota pubblicata. L’Abruzzo ha bisogno di una disciplina che favorisca la transizione energetica senza sacrificare il patrimonio agricolo e paesaggistico della regione – Serve una norma solida, non una legge scritta male e difesa ancora peggio”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it