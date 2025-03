Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aree idonee, Scoccia: Valle Subequana e aree Natura 2000 non saranno escluse

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato una legge di fondamentale importanza per la gestione e lo sviluppo delle energie rinnovabili: l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un provvedimento atteso da tempo, che permette alla nostra regione di adeguarsi alla normativa europea e nazionale, garantendo una transizione energetica sostenibile e rispettosa del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di questa legge, frutto di un lavoro di ascolto e confronto con i territori, le istituzioni e gli operatori del settore – Il nostro obiettivo non è ostacolare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma regolamentarlo in modo che sia compatibile con le peculiarità del nostro paesaggio, delle nostre comunità e delle vocazioni economiche locali – precisa la nota online. Con responsabilità e in linea con le politiche di tutela ambientale abbiamo esteso la possibilità di poter fruire di fonti rinnovabili in zone quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto ricadenti nei siti Natura 2000 andando incontro alle richieste dei sindaci della Valle Subequana”. E’ quanto dichiara Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale che conclude: “La legge introduce criteri chiari per la collocazione degli impianti, evitando installazioni indiscriminate in aree di pregio naturalistico e paesaggistico – “Con questo provvedimento mettiamo ordine e preveniamo speculazioni che potrebbero deturpare il nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Abruzzo deve essere protagonista della transizione energetica, ma con scelte equilibrate e responsabili”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it